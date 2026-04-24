Il tennista spagnolo, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, ha annunciato di aver deciso di saltare anche il prossimo Roland Garros. La notizia è stata diffusa attraverso una foto in bianco e nero, che mostra il suo volto con un’espressione seria, a testimonianza del suo stato d’animo. La scelta di non partecipare al torneo sulla terra battuta ha sorpreso molti appassionati e addetti ai lavori.

Una foto in bianco e nero per manifestare il suo stato d’animo: il numero due del tennis mondiale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha comunicato la rinuncia non soltanto agli Internazionali di Roma in programma nelle prime due settimane di maggio ma anche e soprattutto al Roland Garros, il torneo dello Slam sulla terra rossa parigina. L’ infortunio al polso che lo ha costretto al ritiro dall’Atp di Barcellona, dunque, è di una certa gravità e va trattato con le tempistiche necessarie. L’amarezza di Alcaraz. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros, in attesa di valutare la situazione e stabilire quando potremo tornare in campo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alcaraz choc, lo spagnolo salta anche il Roland Garros

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