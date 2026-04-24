Alcaraz choc lo spagnolo salta anche il Roland Garros
Il tennista spagnolo, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, ha annunciato di aver deciso di saltare anche il prossimo Roland Garros. La notizia è stata diffusa attraverso una foto in bianco e nero, che mostra il suo volto con un’espressione seria, a testimonianza del suo stato d’animo. La scelta di non partecipare al torneo sulla terra battuta ha sorpreso molti appassionati e addetti ai lavori.
Una foto in bianco e nero per manifestare il suo stato d’animo: il numero due del tennis mondiale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha comunicato la rinuncia non soltanto agli Internazionali di Roma in programma nelle prime due settimane di maggio ma anche e soprattutto al Roland Garros, il torneo dello Slam sulla terra rossa parigina. L’ infortunio al polso che lo ha costretto al ritiro dall’Atp di Barcellona, dunque, è di una certa gravità e va trattato con le tempistiche necessarie. L’amarezza di Alcaraz. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros, in attesa di valutare la situazione e stabilire quando potremo tornare in campo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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