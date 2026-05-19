Carlos Alcaraz ha deciso di non partecipare a Wimbledon, un torneo di grande rilievo nel circuito tennistico. La sua assenza si aggiunge a quella già comunicata per il Roland Garros, e rappresenta un cambiamento nelle sue attività previste per questa stagione. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza indicare motivazioni specifiche, e segna un'assenza importante nel calendario tennistico sull’erba di quest’anno.

Niente da fare per Carlos Alcaraz. Dopo aver rinunciato al Roland Garros, il campione spagnolo ha annunciato il suo forfait anche per la stagione sull’erba compreso il prestigioso torneo di Wimbledon. Alcaraz: “Sto meglio ma non sono ancora pronto”. “Il mio recupero sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per competere, ed è per questo che devo rinunciare alla stagione sull’erba al Queen’s e a Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile”, ha spiegato lo spagnolo sui social, alle prese con un fastidioso recupero dall’infortunio al polso destro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alcaraz, slitta il rientro: lo spagnolo salta anche Wimbledon

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