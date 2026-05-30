Un imprenditore coinvolto in un procedimento giudiziario ha cenato in un ambiente di lusso durante un periodo di semilibertà. La cena è avvenuta a Palazzo Serbelloni, in occasione di un compleanno, e si è svolta tra eleganza e un contesto esclusivo. L’imprenditore, precedentemente detenuto in una struttura carceraria, ha potuto accedere a questa opportunità senza rinunciare a esperienze di alto livello. La notizia riguarda la sua condizione di semilibertà e le attività svolte in questa fase.

Da una cella del carcere di Bollate a una cena nel lusso più sfrenato, Alberto Genovese anche in semilibertà non si fa mancare niente. Sono passati quasi tre anni da quando l’imprenditore è stato condannato a 6 anni e 11 mesi per violenze sessuali. La sua storia è stata raccontata nella docu-serie di Netflix “ Terrazza Sentimento “, tra festini a base di droga e abusi nelle notti della movida milanese. L’ex re delle startup, come veniva chiamato, ha festeggiato il 28 maggio il suo compleanno nello sfarzo, proprio come un tempo. Lo rivela il Corriere della Sera che ha raccontato i dettagli della serata passata in un ristorante stellato con la moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cena stellata a Palazzo Serbelloni: il compleanno tra lusso e semilibertà di Alberto Genovese, l’imprenditore di “Terrazza Sentimento”

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