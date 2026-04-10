Trump contro le nozze tra Ivanka e Kushner il retroscena | Troviamo qualcosa su di lui

In una recente intervista, Chris Christie ha condiviso un retroscena riguardante la relazione tra Ivanka Trump e Jared Kushner. Secondo quanto riferito, il padre di Ivanka avrebbe reagito alla notizia della loro relazione con un approccio più strategico, suggerendo di cercare qualcosa di compromettente su Kushner. La vicenda mette in luce come le dinamiche familiari si intreccino spesso con questioni di interesse politico e pubblico.

Nella famiglia Trump, anche le storie d’amore possono diventare un affare politico. A riaprire il capitolo è Chris Christie, che racconta un retroscena poco romantico: quando Ivanka Trump decise di stare con Jared Kushner, suo padre Donald Trump non la prese esattamente come una questione privata. Secondo l’ex governatore, all’epoca procuratore federale, Trump gli avrebbe chiesto di trovare materiale compromettente su Kushner. Non per un’indagine ufficiale, ma per uso personale. L’obiettivo era chiaro e dichiarato: “Così posso farli lasciare”. Un approccio diretto, quasi aziendale: se qualcosa non funziona, si cerca una leva per cambiarlo. Anche quando si tratta della relazione della propria figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump contro le nozze tra Ivanka e Kushner, il retroscena: “Troviamo qualcosa su di lui” Ivanka Trump: il dolore per la madre e l’eredità per i suoi figliDurante l’episodio del podcast condotto da Steven Bartlett dell’8 aprile, Ivanka Trump ha condiviso un momento di profonda vulnerabilità parlando... Ex Milan, Niang: “Pato troppo forte, neanche Mbappé fa le cose che faceva lui”. Poi il retroscena su GallianiL'ex attaccante del Milan M'Baye Niang è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero durante un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Bein... Ivanka Trump e Jared Kushner mbërrijnë në Vlorë, shoqërohen me forca të shumta policie Si parla di: Trump voleva far saltare le nozze tra Kushner e sua figlia: per Ivanka preferiva Tom Brady; Conte e l’inviato di Trump, un pranzo un po’ pesante.