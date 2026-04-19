Jared Kushner indagato per affari con l' Arabia Saudita il genero di Trump accusato di conflitto di interesse

I deputati democratici hanno avviato un'indagine nella commissione Giustizia riguardo a Jared Kushner, genero dell'ex presidente, in relazione a potenziali conflitti di interesse legati a rapporti commerciali con l'Arabia Saudita. L'esame si concentra su eventuali azioni che potrebbero aver violato norme legali o etiche, con particolare attenzione alle attività svolte durante il periodo in cui Kushner ha ricoperto incarichi ufficiali. La questione riguarda anche la trasparenza delle sue operazioni e i legami con il governo saudita.

Jared Kushner indagato per aver fatto affari da miliardi di dollari con l’Arabia Saudita mentre negoziava la pace a Gaza e con l’Iran. È l’accusa mossa contro il genero di Donald Trump dai democratici della Camera dei Rappresentanti, che sul 45enne finanziere hanno aperto un’inchiesta in Commissione giustizia per possibili conflitti di interesse con il suo ruolo di inviato speciale della Casa Bianca. L’accusa di conflitto di interesse A denunciare il “flagrante conflitto di interessi” è stato il deputato dem Jamie Raskin in una lettera indirizzata al genero di Trump. Secondo l’accusa del rappresentante del Maryland, Kushner copre il ruolo di...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Jared Kushner indagato per affari con l'Arabia Saudita, il genero di Trump accusato di conflitto di interesse Notizie correlate La Commissione Giustizia della Camera Usa indaga sugli affari del genero di Trump, Kushner, in Arabia Saudita: “Conflitto di interessi”I democratici della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti Usa stanno indagando sul genero di Trump Jared Kushner per potenziali... Board of Peace, Trump nominerà il genero Jared Kushner inviato per la paceDonald Trump intende nominare il genero Jared Kushner inviato speciale per la pace. Aggiornamenti e dibattiti La Camera Usa indaga sugli affari di Kushner con l'ArabiaJared Kushner nel mirino dei democratici. Il genero del presidente è accusato di flagrante conflitto di interessi nel suo doppio ruolo di negoziatore per l'Iran degli Stati Uniti e investitore priva ... ansa.it La Commissione Giustizia della Camera Usa indaga sugli affari del genero di Trump, Kushner, in Arabia Saudita: Conflitto di interessiLa Commissione Giustizia USA indaga sul genero di Trump per i suoi legami finanziari con l'Arabia Saudita durante il suo ruolo diplomatico ... ilfattoquotidiano.it