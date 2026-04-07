Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'allenatore del Milan ha dichiarato che la corsa allo scudetto è praticamente finita. Le sue parole sono state molto nette e hanno attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La squadra rossonera si trova ora in una posizione difficile in classifica, con poche possibilità di recuperare punti sui concorrenti principali. La partita ha suscitato molte reazioni tra gli appassionati di calcio.

Massimiliano Allegri ha praticamente tolto il Milan dalla corsa Scudetto dopo la sconfitta contro il Napoli. Ai microfoni di DAZN il tecnico rossonero ha dichiarato: "Credo che ormai abbiamo dato, l'Inter ha 9 punti di vantaggio e c'è il Napoli davanti. Pensiamo una partita alla volta". Allegri ha analizzato la partita persa in casa dei campioni d'Italia: "È stata una gara dove ci sono state poche occasioni, sono stati bravi loro in quell’occasione. Poi avevamo avuto occasioni anche noi in cui bisognava essere più veloci a tirare in porta".Il tecnico ha spiegato le difficoltà della sua squadra, soprattutto nel primo tempo: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato la scelta e tecnicamente, nel calcio se negli ultimi 20 metri fai la scelta giusta e sei preciso hai più occasione per fare gol. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, le sconcertanti parole di Allegri dopo il Napoli: tutto finito?

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