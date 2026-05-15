Asghar Farhadi torna a Cannes con Parallel Tales | le sue dichiarazioni su Iran e censura fanno riflettere

Asghar Farhadi, regista iraniano due volte premiato con l’Oscar, partecipa per la quinta volta alla selezione ufficiale del festival cinematografico. In occasione di questa presenza, ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla situazione nel suo paese e alle restrizioni che colpiscono il mondo del cinema. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra chi seguiva le sue riflessioni sulla censura e le difficoltà di lavorare in Iran. La sua presenza a Cannes ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

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