Asghar Farhadi torna a Cannes con Parallel Tales | le sue dichiarazioni su Iran e censura fanno riflettere
Asghar Farhadi, regista iraniano due volte premiato con l’Oscar, partecipa per la quinta volta alla selezione ufficiale del festival cinematografico. In occasione di questa presenza, ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla situazione nel suo paese e alle restrizioni che colpiscono il mondo del cinema. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra chi seguiva le sue riflessioni sulla censura e le difficoltà di lavorare in Iran. La sua presenza a Cannes ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.
Asghar Farhadi, regista che ha vinto due Oscar, si presenta per la quinta volta in Competizione a Cannes e questa volta lo fa con “ Parallel Tales “, un dramma psicologico in lingua francese che segna un momento cruciale nella carriera del maestro iraniano: un film girato lontano dalla sua terra, mentre quella stessa terra brucia sotto il peso della guerra e della repressione. Il festival del 2026 accoglie Farhadi in un contesto drammaticamente diverso rispetto alle sue precedenti apparizioni sulla Croisette. L’Iran è in guerra con gli Stati Uniti, le proteste interne contro il regime islamico non si sono mai davvero placate dopo l’ondata di “Donna, Vita, Libertà” del 2022. 🔗 Leggi su Screenworld.it
79th Cannes Film Festival: Global Cinema Returns to the French Riviera
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