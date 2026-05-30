Kerim Alajbegovic ha dichiarato che le squadre di vertice della Serie A sono l’Inter, il Napoli, la Juventus e la Roma, definendole “top”. La sua affermazione si rivolge alle principali società italiane, senza ulteriori dettagli o commenti.

Kerim Alajbegovic strizza l’occhio alle big della nostra Serie A: “Inter, Napoli, Juve, Roma sono top”. Le sue dichiarazioni. Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco di proprietà del Salisburgo e tra i protagonisti del playoff Mondiale che ha visto l’Italia cadere in casa della Bosnia, apre con decisione alla possibilità di approdare in Serie A. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il talento classe 2007 non si nasconde e, ai microfoni del Corriere dello Sport, ribadisce più volte il suo interesse per il nostro campionato: “La Serie A è bella. Sì, mi piace. Sono pronto per un top club. In Serie A ci sono tante grandi squadre forti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Alajbegovic, messaggio chiaro alle big italiane: «Inter, Napoli, Juve, Roma sono top»

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