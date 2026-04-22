Bresh sold out anche il quarto e ultimo appuntamento di Mare Nostrum al Porto Antico di Genova

Il concerto di Bresh al Porto Antico di Genova si è concluso con il tutto esaurito, anche per l'ultimo degli appuntamenti di Mare Nostrum. Dopo aver portato a termine tre date in Europa, l’artista ha riempito anche questa serata nel capoluogo ligure, confermando la grande affluenza di pubblico. Tutti e quattro gli eventi hanno registrato il tutto esaurito, dimostrando l’interesse verso questa tournée.

Dopo il successo delle 3 date live in Europa BRESH SOLD OUT TUTTI E 4 GLI APPUNTAMENTI DI MARE NOSTRUM AL PORTO ANTICO DI GENOVA 1° LUGLIO (SOLD OUT), 3 LUGLIO (SOLD OUT), 4 LUGLIO (SOLD OUT) e 5 LUGLIO (SOLD OUT) E il 10 luglio in concerto a Roma all’ Auditorium Parco della Musica È IN RADIO IL NUOVO SINGOLO “ INTROVABILE ” Dopo il successo delle 3 date in Europa di BRESH, a Parigi, Londra e Barcellona, arriva adesso l’annuncio del SOLD OUT anche del quarto e ultimo appuntamento di MARE NOSTRUM al Porto Antico di Genova! Quattro imperdibili live che lo vedranno tornare a esibirsi dal vivo nella propria città. Queste le date...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Bresh, sold out anche il quarto e ultimo appuntamento di Mare Nostrum al Porto Antico di Genova Notizie correlate Leggi anche: Sayf in concerto a Genova: il suo Santissima Fest torna al Porto Antico Emma in concerto a Genova: il suo Live Tour 2026 approda al Porto AnticoDomenica 19 luglio 2026 appuntamento speciale per la seconda edizione di Altraonda Festival, la rassegna organizzata da Ops Eventi che tra giugno e... Contenuti e approfondimenti Bresh a Genova: due Arene del Mare sold out, arriva la terzaGenova – Un uragano, altro che una mareggiata. Dopo aver polverizzato i biglietti, circa dodicimila, per le prime due date di Mare nostrum, lo show che Bresh porterà a Genova la prossima estate, ... ilsecoloxix.it Bresh raddoppia la data evento Mare Nostrum a GenovaL’annuncio arriva dopo il grande successo delle cinque date del Mediterraneo Tour (il primo dell’artista nei palazzetti), che a partire dalla data zero di Jesolo ha poi attraversato Roma, le due date ... tg24.sky.it