Al giornalista Adriano Cappellari bruciata la porta di casa bottiglie incendiarie dopo mesi di minacce
La porta di casa del giornalista Adriano Cappellari è stata incendiata con bottiglie incendiarie, dopo mesi di minacce. Non ci sono feriti, ma i danni sono stati ingenti. Cappellari aveva già ricevuto minacce di morte in passato, anche insieme a un sacerdote. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata.
Bombe incendiarie sono state lanciate contro la casa del giornalista Adriano Cappellari a Enego, in provincia di Vicenza. Il giovane cronista ventenne aveva già in passato ricevuto minacce tramite lettere anonime per il suo impegno nel raccontare la situazione di Caivano e l’attività di don Maurizio Patriciello, simbolo della lotta contro la Camorra. Attentato contro la casa di Adriano Cappellari Le indagini sull'attentato al giornalista La solidarietà per Adriano Cappellari Chi è Adriano Cappellari Attentato contro la casa di Adriano Cappellari Nella notte tra il 30 e il 31 maggio è stato compiuto un attentato contro casa di Adriano Cappellari a Enego. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Enego, bottiglie incendiarie contro casa del giornalista CappellariA Enego, la casa di un giornalista impegnato nel raccontare l’attività di un sacerdote simbolo della lotta alla Camorra è stata presa di mira.
Temi più discussi: Vicenza, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari; Enego, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari; Enego, esplode un pacco bomba davanti alla porta di casa di Adriano Cappellari; Adriano Cappellari, attentato incendiario a casa del giornalista già vittima di intimidazioni e minacce.
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