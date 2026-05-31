al giornalista adriano cappellari bruciata la porta di casa bottiglie incendiarie dopo mesi di minacce

Notizia in breve

La porta di casa del giornalista Adriano Cappellari è stata incendiata con bottiglie incendiarie, dopo mesi di minacce. Non ci sono feriti, ma i danni sono stati ingenti. Cappellari aveva già ricevuto minacce di morte in passato, anche insieme a un sacerdote. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata.