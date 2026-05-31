Al giornalista Adriano Cappellari bruciata la porta di casa bottiglie incendiarie dopo mesi di minacce

Da virgilio.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La porta di casa del giornalista Adriano Cappellari è stata incendiata con bottiglie incendiarie, dopo mesi di minacce. Non ci sono feriti, ma i danni sono stati ingenti. Cappellari aveva già ricevuto minacce di morte in passato, anche insieme a un sacerdote. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bombe incendiarie sono state lanciate contro la casa del giornalista Adriano Cappellari a Enego, in provincia di Vicenza. Il giovane cronista ventenne aveva già in passato ricevuto minacce tramite lettere anonime per il suo impegno nel raccontare la situazione di Caivano e l’attività di don Maurizio Patriciello, simbolo della lotta contro la Camorra. Attentato contro la casa di Adriano Cappellari Le indagini sull'attentato al giornalista La solidarietà per Adriano Cappellari Chi è Adriano Cappellari Attentato contro la casa di Adriano Cappellari Nella notte tra il 30 e il 31 maggio è stato compiuto un attentato contro casa di Adriano Cappellari a Enego. 🔗 Leggi su Virgilio.it

al giornalista adriano cappellari bruciata la porta di casa bottiglie incendiarie dopo mesi di minacce
© Virgilio.it - Al giornalista Adriano Cappellari bruciata la porta di casa, bottiglie incendiarie dopo mesi di minacce
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari: chi è il giornalista minacciatoNella notte, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un giornalista a Enego, in provincia di Vicenza.

Enego, bottiglie incendiarie contro casa del giornalista CappellariA Enego, la casa di un giornalista impegnato nel raccontare l’attività di un sacerdote simbolo della lotta alla Camorra è stata presa di mira.

Temi più discussi: Vicenza, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari; Enego, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari; Enego, esplode un pacco bomba davanti alla porta di casa di Adriano Cappellari; Adriano Cappellari, attentato incendiario a casa del giornalista già vittima di intimidazioni e minacce.

adriano cappellari al giornalista adriano cappellariAdriano Cappellari, attentato incendiario contro la casa del giornalista: chi è il reporter di 20 anni che racconta la situazione di CaivanoAttentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo ... msn.com

adriano cappellari al giornalista adriano cappellariAdriano Cappellari, attentato incendiario contro la casa del giornalista: chi è il reporter di 20 anni, le telecamere hanno ripreso un uomoAttentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista, collaboratore del ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web