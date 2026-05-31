Al Di Meola ha suonato ieri sera a Pisa, portando sul palco il suo stile unico. Con oltre 50 anni di carriera alle spalle, il chitarrista ha eseguito un concerto caratterizzato da improvvisazioni e tecniche sperimentali. La sua performance ha mostrato un approccio libero e senza schemi prefissati, attirando un pubblico di appassionati e curiosi. La serata si è svolta nel contesto del festival Pisa Jazz Rebirth.

Il calendario di Pisa Jazz Rebirth si arricchisce con un ospite d’eccezione. Musicista con oltre 50 anni di carriera, Al di Meola è uno dei chitarristi più influenti e innovativi della storia del jazz. La sua ricerca musicale lo ha portato ad esplorare altri generi e ancora oggi continua a ispirare generazioni di musicisti che seguono le sue orme. Di Meola salirà sul palco del Giardino Scotto di Pisa mercoledì 29 luglio, con il suo Acoustic Trio. Dopo una carriera così lunga e ricca di successi, sente ancora il peso delle aspettative? "Quando si è più giovani c’è la tendenza a chiedersi come verrà accolto il proprio lavoro: dal pubblico, dalla critica e persino dagli altri musicisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Di Meola, l’innovazione: "Libero da ogni formula"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una serata ogni due settimane, un weekend ogni due mesi e un viaggio ogni due anni: la formula virale per una relazione sana e duraturaOgni due settimane si dedica una serata, ogni due mesi un weekend e ogni due anni un viaggio, secondo una formula che molte coppie seguono per...

Leggi anche: Montefredane, svolta al vertice: Romualdo Meola nuovo vicesindaco

Argomenti più discussi: Al Di Meola, l’innovazione: Libero da ogni formula; Cosa fare a Milano oggi 21 maggio: Bolle and Friends al TAM e la Messa di Bach in Duomo; Pronta a riaprire l'arena della Rocca Brancaleone: una mostra fotografica per celebrare il ritorno degli spettacoli.

#NiccoloMoriconi - Results on X | Live Posts & Updates x.com