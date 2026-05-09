Montefredane svolta al vertice | Romualdo Meola nuovo vicesindaco

A Montefredane, l’amministrazione comunale ha cambiato il suo vertice. Il sindaco ha firmato il decreto di nomina del nuovo vicesindaco, scegliendo un consigliere comunale già presente in consiglio. La nomina si inserisce in un riassetto della squadra di governo locale, con il nuovo vicesindaco che affiancherà il primo cittadino nelle decisioni amministrative. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal Comune.

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