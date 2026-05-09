Montefredane svolta al vertice | Romualdo Meola nuovo vicesindaco
A Montefredane, l’amministrazione comunale ha cambiato il suo vertice. Il sindaco ha firmato il decreto di nomina del nuovo vicesindaco, scegliendo un consigliere comunale già presente in consiglio. La nomina si inserisce in un riassetto della squadra di governo locale, con il nuovo vicesindaco che affiancherà il primo cittadino nelle decisioni amministrative. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal Comune.
MONTEFREDANE – Nuovo assetto amministrativo al Comune di Montefredane. Il sindaco Ciro Aquino ha firmato il decreto di nomina del nuovo vicesindaco, individuando nel consigliere comunale Romualdo Meola la figura chiamata ad affiancarlo nell’azione di governo cittadino.Una scelta maturata in una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Apple, svolta al vertice: Cook lascia, Ternus nuovo CEOL’annuncio Rivoluzione ai vertici di Apple: l’era di Tim Cook alla guida del gruppo si avvia alla conclusione.
Leggi anche: Carlo Pesenti per la svolta al vertice di Italmobiliare