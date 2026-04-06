Durante l’ultimo episodio di “The Phenomenally Retro Podcast”, AJ Styles ha annunciato che non parteciperà a Wrestlemania. La notizia ha sorpreso i fan, considerando le sue recenti apparizioni e le aspettative che circolavano attorno alla sua presenza all’evento. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla sua assenza, e al momento non sono state annunciate alternative o motivazioni specifiche.

AJ Styles non sarà a Wrestlemania. A svelarlo è stato lo stesso wrestler durante l’ultimo episodio di “The Phenomenally Retro Podcast”. Styles ha voluto smentire ogni coinvolgimento in seguito alle pressanti richieste che stavano arrivando da parte dei fan. “Sentite ragazzi, non accadrà okay? Non ci sarà alcun coinvolgimento. Smettetela di chiedermelo. Lasciatemi godere l’evento. Ovviamente, mai dire mai. Ma al momento non c’è alcuna ragione per partecipare”. AJ ha anche svelato il suo nuovo incarico in WWE: è impegnato come talent scout. In ogni luogo in cui Raw effettua i propri show, l’ex wrestler viene coinvolto in lunghe sessioni d’incontri con i giovani wrestler locali per scovare i futuri talenti per WWE ID. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles delude i fan: “Non contate su una mia presenza a Wrestlemania”

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