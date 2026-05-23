WWE | La prima ora di Clash in Italy sarà trasmessa su ESPN

La prima ora di Clash in Italy sarà trasmessa su ESPN, mentre i biglietti disponibili sono poco più di cento. L'evento rappresenta il primo Premium Live Event in Italia e suscita grande attesa tra i fan.

Manca sempre meno a Clash in Italy, i biglietti ancora disponibili sono poco più di un centinaio e l’attesa è tanta per quello che sarà il primo (si spera di una lunga serie) di Premium Live Event sul suolo italico. La card è inaspettatamente al di sopra delle prospettive di molti (ben tre i titoli mondiali in palio), i rimandi all’evento rimbalzano in ogni dove e addirittura, nella giornata di ieri, si è entrati a gamba tesa nella cultura pop nostrana grazie allo spot di cui si sono resi protagonisti Danhausen, Giovanni e Giacomo. C’è chi è pronto a scommettere che la card non sia ancora completa del tutto, che possano arrivare altri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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WWE CLASH IN ITALY: ECCO TUTTE LE INFO!

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