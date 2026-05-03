Coppa del Mondo di Fioretto Italia leggendaria a Istanbul | oro per la squadra maschile e femminile

Da cdn.ilfaroonline.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha conquistato due medaglie d’oro nella Coppa del Mondo di fioretto a Istanbul, vincendo sia nella competizione maschile che in quella femminile a squadre. Dopo le gare individuali svoltesi il giorno precedente, le squadre italiane hanno ottenuto i risultati più alti nelle rispettive finali. La tappa si è conclusa con l’Italia che ha portato a casa due titoli, confermando la sua presenza dominante nel torneo.

Istanbul, 3 maggio 2026 – Più azzurra di così Istanbul non poteva essere. Dopo le trionfali gare individuali di ieri, l’Italia domina anche le prove a squadre chiudendo con altri due ori la tappa di Coppa del Mondo di fioretto in Turchia. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi trionfano nella competizione maschile, battendo in finale la Francia (45-29) e aggiudicandosi così la quarta prova su cinque in questa stagione, mentre fa addirittura en plein il Dream Team femminile. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino, infatti, superano nell’ultimo atto la Spagna (45-27) conquistando la quinta vittoria in altrettante gare a squadre stagionali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Fioretto, Coppa del Mondo Istanbul: Italia maschile in trionfo, quarta vittoria a squadre su cinqueBianchi, Macchi, Martini e Lombardi dominano il tabellone e battono la Francia 45-29 nell’atto conclusivo.

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