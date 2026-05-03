Coppa del Mondo di Fioretto Italia leggendaria a Istanbul | oro per la squadra maschile e femminile

L’Italia ha conquistato due medaglie d’oro nella Coppa del Mondo di fioretto a Istanbul, vincendo sia nella competizione maschile che in quella femminile a squadre. Dopo le gare individuali svoltesi il giorno precedente, le squadre italiane hanno ottenuto i risultati più alti nelle rispettive finali. La tappa si è conclusa con l’Italia che ha portato a casa due titoli, confermando la sua presenza dominante nel torneo.

Istanbul, 3 maggio 2026 – Più azzurra di così Istanbul non poteva essere. Dopo le trionfali gare individuali di ieri, l’Italia domina anche le prove a squadre chiudendo con altri due ori la tappa di Coppa del Mondo di fioretto in Turchia. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi trionfano nella competizione maschile, battendo in finale la Francia (45-29) e aggiudicandosi così la quarta prova su cinque in questa stagione, mentre fa addirittura en plein il Dream Team femminile. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino, infatti, superano nell’ultimo atto la Spagna (45-27) conquistando la quinta vittoria in altrettante gare a squadre stagionali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Coppa del Mondo di Fioretto, Italia fa bis nelle gare a squadre: oro super per il Team Maschile e Femminile Fioretto, Coppa del Mondo Istanbul: Italia maschile in trionfo, quarta vittoria a squadre su cinqueBianchi, Macchi, Martini e Lombardi dominano il tabellone e battono la Francia 45-29 nell’atto conclusivo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Coppa del mondo di sci alpino 2025/26, a Levi lo slalom femminile: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Coppa del Mondo di fioretto – Undici azzurre avanzano al tabellone principale di Istanbul. Domani in palio le medaglie della gara maschile e di quella femminile; Coppa del Mondo di fioretto, l'Italia firma cinque podi a Istanbul: successi per Favaretto e Macchi; Ciclismo Paralimpico, a Montesilvano la Coppa del Mondo dal 7 al 10 maggio. Mountain bike, Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo. Filippo Fontana sfiora la top-5Si è aperta a Mona Yongpyong, in Corea del Sud, la stagione della Coppa del Mondo di Mountain bike. La gara della categoria élite maschile del cross ... oasport.it Mountain bike: Sina Frei si aggiudica la prima tappa di Coppa del Mondo in Corea. Quinta Martina BertaSi è aperta con il nuovo appuntamento in Corea del Sud, a Mona Yongpyong, la Coppa del Mondo di Mountain Bike 2026. Nella mattinata italiana in scena la ... oasport.it