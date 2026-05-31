AI | 20 modelli in un’unica interfaccia con abbonamento a vita

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È possibile accedere a 20 modelli di intelligenza artificiale attraverso un’unica interfaccia con abbonamento a vita. Questa soluzione consente di confrontare facilmente i risultati di GPT e Claude simultaneamente. Eliminando i singoli abbonamenti mensili, si può risparmiare rispetto all’acquisto separato di ogni servizio. La piattaforma offre un’unica soluzione per gestire più modelli di IA senza dover sottoscrivere più contratti.

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? Domande chiave Come si confrontano i risultati di GPT e Claude in un colpo solo?. Quanto si risparmia eliminando i singoli abbonamenti mensili per ogni IA?. Perché testare lo stesso prompt su venti modelli diversi cambia il lavoro?. Come funziona l'accesso illimitato a tutti i principali modelli linguistici?.? In Breve Offerta StackSocial a 59,97 dollari valida fino alle 23:59 del 31 maggio.. Accesso simultaneo a oltre 20 modelli tra cui Claude Sonnet 4 e Gemini 1.5.. Risparmio di 559,03 dollari rispetto al valore totale del servizio nel tempo.. Compatibilità browser con Chrome, Edge e Firefox per gestione flussi di lavoro.. ChatPlayground AI: una singola interfaccia per gestire oltre 20 modelli linguistici in un’unica soluzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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