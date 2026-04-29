Un'app per scannerare documenti su iPhone propone un’offerta speciale: un abbonamento a vita al prezzo di 25,97 dollari, valido fino al 3 maggio. In confronto al costo normale di 199,90 dollari, questa promozione permette di ottenere l’accesso illimitato alle funzionalità dell’app senza limiti di tempo. L’offerta si rivolge a chi desidera una soluzione di gestione documentale mobile a costi contenuti.

? Cosa sapere L'abbonamento a vita per l'app iScanner costa 25,97 dollari entro il 3 maggio.. L'offerta riduce il prezzo standard di 199,90 dollari per la gestione documentale mobile.. Entro il 3 maggio è possibile ottenere un abbonamento a vita per l’applicazione iScanner al prezzo di 25,97 dollari, una cifra che abbatte drasticamente il costo originale di 199,90 dollari per trasformare iPhone o iPad in scanner professionali. L’era dei pesanti dispositivi ibridi stampante-scanner sta lasciando spazio a una gestione documentale fluida e immediata, dove la potenza dell’intelligenza artificiale viene integrata direttamente nella fotocamera dello smartphone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scanner professionale su iPhone: l’offerta folle per l’abbonamento a vita

SCANSIONA DOCUMENTI con iPhone Senza Stampante! (Parte 2)

Notizie correlate

Disney+ in offerta: abbonamento scontato per 3 mesiDisney+ ha lanciato una promozione a tempo limitato valida dal 23 aprile al 6 maggio, pensata per chi vuole abbonarsi per la prima volta o riattivare...

iPhone 17 Pro a 0 dollari: ecco come funziona l’offerta AT&TAT&T ha lanciato un’iniziativa che permette di ottenere l’iPhone 17 Pro a un costo mensile di 0,00 dollari, a patto di soddisfare determinati...

Contenuti utili per approfondire

Scanner Lidar in arrivo anche su iPhone 12 Pro?L’iPhone 12 che – se tutto prosegue come previsto – dovrebbe essere annunciato a fine settembre, potrebbe integrare lo scanner LiDAR già visto su iPad Pro 2020 e offrire funzioni evolute di ... macitynet.it

Recensione CZUR ET MAX, scanner professionale per libriCZUR ET MAX (ET26 PRO): scanner da 38MP con OCR ABBYY e laser anti-curvatura. Potente e veloce, ma a 800€ è solo per professionisti. tomshw.it