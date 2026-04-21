Trenord dall' 1 maggio abbonamento annuale a 20 euro ma non per tutti
Dal primo maggio, alcuni utenti che utilizzano il servizio ferroviario avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale a 20 euro. La promozione riguarda specifiche categorie di passeggeri, mentre per altre resteranno tariffe diverse. La novità si applica a chi utilizza frequentemente il servizio, offrendo un'opzione più economica rispetto alle tariffe ordinarie. La misura mira a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico tra gli utenti interessati.
Buone notizie per chi viaggia con Trenord. Dall’1 maggio sono previsti prezzi agevolati (abbonamento a 20 euro all’anno) per alcune categorie di utenti. Lo comunica Regione Lombardia che con l’approvazione di una delibera di giunta proposta dall’assessore Franco Lucente (Trasporti e Mobilità.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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