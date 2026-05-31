Agrigento nuovo crollo allo Zingarello | il rischio per le case

Notizia in breve

Un nuovo crollo si è verificato nella zona dello Zingarello, al centro di un dissesto che mette a rischio diverse abitazioni. La situazione preoccupa le autorità locali, che stanno valutando misure per contenere l’erosione costiera. Sono state avviate verifiche sulla stabilità delle strutture vicine e si studiano interventi per limitare il rischio di ulteriori crolli. La questione riguarda soprattutto le case più vicine alla zona interessata dal fenomeno di erosione.