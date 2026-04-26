Agrigento a luci rosse e le case del piacere | passeggiata nella storia nascosta della città

Il 10 maggio, tra le 9 e le 13, un’associazione culturale organizza una passeggiata guidata nel centro storico di Agrigento, intitolata “Agrigento a luci rosse”. La visita sarà condotta dallo scrittore Beniamino Biondi e si concentrerà su aspetti meno noti della storia cittadina, includendo vicoli, testimonianze e riferimenti legati alle case del piacere presenti nel passato locale. L’iniziativa mira a esplorare un lato nascosto della città.

Un viaggio nella storia meno conosciuta di Agrigento tra vicoli, racconti e memoria sociale. Domenica 10 maggio, dalle 9 alle 13, l’associazione Minerva Aps organizza una passeggiata culturale dal titolo “Agrigento a luci rosse” guidata dallo scrittore Beniamino Biondi.L’iniziativa propone un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Palermo a luci rosse: passeggiata raccontata su eros, vizi, peccati e case chiuseStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Esiste una... Centri massaggi a luci rosse: in carcere dopo un anno i gestori delle "case d'appuntamento"Già denunciati nel primo blitz per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, una donna e due uomini sono stati raggiunti da un'ordinanza di...