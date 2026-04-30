A partire da sabato 2 maggio, le pensioni di maggio saranno disponibili presso 72 uffici postali di Agrigento. Le nuove norme stabiliscono che, entro il 3 agosto 2026, i cittadini dovranno utilizzare la carta d’identità elettronica per l’erogazione delle pensioni. Sono in corso procedure per gestire le code e garantire il servizio ai pensionati durante questa fase di transizione.

? Cosa sapere Pensioni di maggio in erogazione da sabato 2 presso i 72 uffici postali di Agrigento.. Nuove norme prevedono l'uso di carta d'identità elettronica entro il 3 agosto 2026.. I 72 uffici postali della provincia di Agrigento inizieranno a erogare le pensioni relative al mese di maggio a partire da sabato 2, introducendo contemporaneamente nuove regole per l’utilizzo dei documenti d’identità. La gestione dei pagamenti per i beneficiari dell’assegno previdenziale si attiverà in tutta l’area agrigentina già questo fine settimana. Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, la disponibilità delle somme riguarderà non solo chi si reca fisicamente allo sportello, ma anche i titolari di conti correnti, libretti di risparmio o carte che hanno predisposto l’accredito diretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensioni a maggio ad Agrigento: scatta il nuovo piano per le code

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