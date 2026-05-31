Aggressioni ai docenti Valditara | In pochi mesi sono stati sequestrati centinaia di coltelli Basta giustificazioni e perdonismo

In pochi mesi sono stati sequestrati centinaia di coltelli e anche un machete, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del settore. Si evidenzia che il coltello è diventato un oggetto di moda tra i giovani, portato e mostrato per ottenere una sensazione di maggiore forza. La questione delle aggressioni ai docenti viene collegata all’uso di questi strumenti, con un appello a smettere di giustificare comportamenti violenti e a evitare atteggiamenti di perdono eccessivi.

«In pochi mesi sono stati sequestrati centinaia di coltelli e persino un machete. Il coltello è diventato una moda: si porta e si esibisce per sentirsi più forti». È l’allarme lanciato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in un’intervista al Messaggero, a pochi giorni dall’ultima aggressione di un docente da parte di un dodicenne a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Per il ministro occorre «stroncare questa tendenza», ricordando che il decreto Sicurezza, recentemente convertito in legge dal Parlamento, ha introdotto il divieto di vendita di coltelli ai minori e nuove sanzioni contro il porto di armi improprie. Valditara sottolinea inoltre che «le scuole, in presenza di situazioni a rischio, possono richiedere al prefetto controlli con metal detector mobili agli ingressi». 🔗 Leggi su Open.online

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