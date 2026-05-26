Aggressioni al personale scolastico passano da 72 a 51 Valditara | Finito il tempo delle giustificazioni

Le aggressioni al personale scolastico sono diminuite da 72 a 51 negli ultimi mesi. La notizia delle immagini di un insegnante colpito con una cinghia in un parco di Parma ha suscitato forte sdegno in Italia. Il ministro dell’Istruzione ha commentato che il tempo delle giustificazioni è finito, sottolineando la necessità di interventi più rigorosi contro la violenza nei confronti degli insegnanti.

Le immagini del professore colpito a cinghiate in un parchetto di Parma hanno sollevato una forte ondata di sdegno in tutto il Paese. Durante la trasmissione televisiva Storie Italiane, è intervenuto il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, esprimendo profonda preoccupazione per l’accaduto e per il clima generale che si respira nelle piazze. “Il fatto è indubbiamente grave. C’è una carica di violenza nella società, nei nostri giovani”, ha dichiarato il titolare del dicastero di Viale Trastevere durante il suo collegamento televisivo. La linea tracciata dal governo punta a un drastico cambio di mentalità, evidenziando l’urgenza di smettere di trovare scusanti per i comportamenti scorretti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Richiamo alla gravità delle aggressioni al personale scolastico: profili normativi, responsabilità penali, civili e disciplinari; in allegato un modello di circolare

Valditara: “In calo le aggressioni al personale, le misure iniziano a funzionare”Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che le aggressioni contro il personale scolastico sono diminuite nell’ultimo anno.

Temi più discussi: Strumenti a disposizione delle scuole per prevenire e affrontare le aggressioni al personale; Docenti aggrediti: sospensione degli studenti, niente conseguenze penali. Valditara: Non solo repressione, anche corsi di empatia; Docenti vittime di aggressioni: È solo la punta dell’iceberg di una crisi molto più profonda; Studenti maranza accerchiano e picchiano docente al parco tra le risate: Ti faccio saltare la testa, il video è virale.

Aggressione insegnanti Parma: la CISL Scuola condanna con fermezza l’episodio e richiama istituzioni, famiglie e comunità al dovere di sostenere il personale scolastico. #Attualita #Sindacati x.com

Il nostro sistema scolastico pubblico sta seriamente fallendo i nostri bambini reddit

SCUOLA FOGGIA Scuola, violenza e legalità: Servono telecamere nelle classi per tutelare studenti e docentiEpisodi di violenza nelle scuole, fenomeni di bullismo, aggressioni verbali e fisiche nei confronti di docenti e personale scolastico ... statoquotidiano.it

Aggressioni a insegnanti, presidi e personale scolastico: i dati allarmantiSono allarmanti i dati che riguardano le aggressioni a insegnanti, presidi e personale scolastico da parte di studenti e genitori tra il 2023 e il 2024. L’ultimo fatto di cronaca ha per protagonista ... money.it