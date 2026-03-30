Valditara | Aggressioni ai docenti in calo I numeri citati dal ministro
Il ministro dell'Istruzione ha dichiarato che le aggressioni ai docenti sono in calo, riferendosi ai dati raccolti negli ultimi anni scolastici. Durante un’intervista, ha affermato che il fenomeno non sta crescendo e ha evidenziato una tendenza alla diminuzione rispetto al passato. Le sue parole sono state riportate dal quotidiano in un contesto di commento sui numeri ufficiali relativi a questo tema.
Nel corso di un’intervista al Messaggero, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interviene sul tema delle aggressioni ai danni dei docenti, sostenendo che il fenomeno non sia in crescita e indicando una tendenza alla diminuzione negli ultimi anni scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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