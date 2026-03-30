Valditara | Aggressioni ai docenti in calo I numeri citati dal ministro

Il ministro dell'Istruzione ha dichiarato che le aggressioni ai docenti sono in calo, riferendosi ai dati raccolti negli ultimi anni scolastici. Durante un’intervista, ha affermato che il fenomeno non sta crescendo e ha evidenziato una tendenza alla diminuzione rispetto al passato. Le sue parole sono state riportate dal quotidiano in un contesto di commento sui numeri ufficiali relativi a questo tema.