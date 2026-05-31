Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che sono stati sequestrati centinaia di coltelli nelle scuole e ha criticato il perdonismo. Secondo i dati, si registra un aumento delle aggressioni tra gli studenti e un incremento delle armi sequestrate. Le autorità continuano a intensificare i controlli per contrastare la violenza tra i giovani e garantire la sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestri di armi e crescita della violenza tra i giovani. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in un’intervista al Messaggero, ha espresso forte preoccupazione per l’aumento degli episodi di violenza nelle scuole, citando dati che definisce allarmanti: in pochi mesi sarebbero stati sequestrati centinaia di coltelli e persino un machete negli ambienti frequentati dai giovani. Secondo il ministro, si sta diffondendo una tendenza preoccupante in cui il coltello viene vissuto come un oggetto “di moda”, esibito per ostentare forza e intimidire. L’intervento arriva dopo un recente episodio avvenuto a San Vito Lo Capo, dove un docente sarebbe stato aggredito da uno studente di soli dodici anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aggressioni a scuola, Valditara: «Sequestrati centinaia di coltelli, basta perdonismo»

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