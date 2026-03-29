Valditara su aggressioni e coltelli a scuola | Pene ma anche educazione No alla dittatura dell’algoritmo sì a divieto social sotto i 15 anni

Il ministro dell’istruzione ha commentato le recenti aggressioni nelle scuole, sottolineando l’importanza di pene adeguate e di un’educazione mirata. Ha inoltre evidenziato la necessità di responsabilizzare i genitori per ridurre la presenza di coltelli tra gli adolescenti. Infine, ha proposto restrizioni sull’uso dei social media per i minori di 15 anni, criticando l’influenza delle piattaforme digitali.

“ Sanzioni e responsabilizzazione dei genitori possono limitare la diffusione dei coltelli tra gli adolescenti, ma servono anche regole contro la dittatura dell’algoritmo dei social network ”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in un’intervista al Messaggero, intervenendo dopo il caso dell’aggressione a un’insegnante da parte di un tredicenne, avvenuta in provincia di Bergamo e trasmessa in diretta su Telegram. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Proposta lega: divieto di accesso a social network per utenti sotto i 15 anniLa Lega ha presentato una proposta di legge che prevede il divieto di accesso ai principali social network per tutti gli utenti al di sotto dei 15... Leggi anche: Il ministro Valditara a Spezia: "Coltelli a scuola, in quella scuola serve intervenire. Ma no agli allarmismi" Contenuti e approfondimenti su Valditara su aggressioni e coltelli a... Temi più discussi: Aggressione a Trescore Balneario, Valditara all'Unesco: rassicurazioni sulla salute della docente e allarme globale sulla sicurezza; Insegnante accoltellata, Valditara: Stop ai social agli under 15. Aggressioni ai prof dimezzate, ma le famiglie dove stanno?; Valditara sulla professoressa aggredita a Bergamo: Approvare subito norme sui coltelli; Valditara: Contro la violenza a scuola lezioni di empatia e rispetto. Ora vietare i social ai minori di 15 anni. Insegnante accoltellata, Valditara: Stop ai social agli under 15. Aggressioni ai prof dimezzate, ma le famiglie dove stanno?Un caso di violenza in ambiente scolastico avvenuto oggi sta scuotendo il Paese. A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una docente è stata accoltellata da uno studente fuori da scuola. Le con ... tecnicadellascuola.it Valditara Contro la violenza a scuola lezioni di empatia e rispettoROMA (ITALPRESS) - Nelle linee guida sull'educazione civica e nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito come obbligatoria l'educazione al rispetto, ... italpress.com Valditara: "Empatia e rispetto contro la violenza a scuola" #giuseppevalditara x.com Maturità: arriva l'ordinanza del Ministro Valditara, l’orale sarà una riflessione sul percorso scolastico - facebook.com facebook