Le famiglie in difficoltà possono presentare domanda fino a luglio per ottenere agevolazioni tariffarie sulle utenze domestiche del 2027. Le agevolazioni sono destinate ai soggetti fragili e coprono le spese di energia e acqua. La misura mira ad alleggerire il peso dei costi energetici per chi ha ridotte capacità economiche. Le domande devono essere presentate attraverso appositi canali online o presso gli uffici competenti.

Le famiglie in difficoltà potranno presentare domanda per richiedere le agevolazioni tariffarie previste per le utenze domestiche dell’anno 2027. Il Comune di Capannori, infatti, ha aperto un bando che si rivolge in particolare a pensionati, famiglie numerose o con persone con disabilità, famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o in mobilità. "Continuiamo a sostenere concretamente le famiglie del nostro territorio che si trovano in situazioni di fragilità – afferma Silvia Sarti, assessora alle politiche sociali –, confermando tutte le agevolazioni tariffarie per i pensionati, i nuclei numerosi o con persone con disabilità e le famiglie con componenti in cassa integrazione o mobilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agevolazioni per i ’fragili’. Contro il caro utenze. Bando aperto fino a luglio

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