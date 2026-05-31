Un’escursionista è deceduta durante un’escursione sul Sentiero degli Dei, nella zona di Agerola. L’incidente è avvenuto lungo uno dei percorsi più noti della Costiera, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche dell’incidente. Sul posto sono intervenuti soccorritori, ma non è stato possibile salvare la donna. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente lungo uno dei percorsi più famosi della Costiera. Una tragica fatalità si è verificata sul Sentiero degli Dei, nel territorio di Agerola, in provincia di Napoli. Una donna di 75 anni ha perso la vita dopo essere precipitata durante un’escursione lungo il celebre itinerario naturalistico. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì nella zona di Colle Serra. Immediato l’intervento dei soccorsi. L’allarme è stato lanciato dopo la caduta dell’escursionista, avvenuta tra le mattonelle 11 e 12 del percorso. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa del 118 di Salerno, che ha subito attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Agerola, tragedia sul Sentiero degli Dei: perde la vita un’escursionista

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