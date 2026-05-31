Agerola precipita sul Sentiero degli Dei | morta escursionista di 75 anni
Una donna di 75 anni è morta dopo essere caduta durante un'escursione lungo il Sentiero degli Dei ad Agerola. La vittima è precipitata mentre percorreva il sentiero, rimanendo ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La zona è stata delimitata mentre vengono svolti i rilievi.
Tragedia lungo il Sentiero degli Dei, ad Agerola (Napoli): una donna è precipitata durante una escursione, è morta sul colpo per la caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Una turista italiana di 75 anni è morta dopo essere precipitata in un burrone sul Sentiero degli Dei ad #Agerola. I soccorsi del 118 e del Soccorso Alpino sono intervenuti nell’area di Colle Serra, ma per la donna non c’era più nulla da fare. https://ift.tt/KJT48U7 facebook
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