Agerola precipita sul Sentiero degli Dei | morta escursionista di 75 anni

Notizia in breve

Una donna di 75 anni è morta dopo essere caduta durante un'escursione lungo il Sentiero degli Dei ad Agerola. La vittima è precipitata mentre percorreva il sentiero, rimanendo ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La zona è stata delimitata mentre vengono svolti i rilievi.