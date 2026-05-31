Agerola precipita sul Sentiero degli Dei | morta escursionista di 75 anni

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 75 anni è morta dopo essere caduta durante un'escursione lungo il Sentiero degli Dei ad Agerola. La vittima è precipitata mentre percorreva il sentiero, rimanendo ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La zona è stata delimitata mentre vengono svolti i rilievi.

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Tragedia lungo il Sentiero degli Dei, ad Agerola (Napoli): una donna è precipitata durante una escursione, è morta sul colpo per la caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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