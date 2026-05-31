Affinare e conservare il vino Al lavoro per la cantina sottomarina Come trattarlo sott’acqua

Notizia in breve

Una cantina sottomarina sarà costruita nei fondali del Golfo di Follonica per affinare e conservare il vino sott’acqua. La struttura sarà posizionata sul fondale marino e servirà per maturare le bottiglie in un ambiente controllato. La realizzazione mira a utilizzare le condizioni naturali del mare, come la temperatura e le pressioni, per migliorare le caratteristiche del vino. L’obiettivo è creare un metodo innovativo di affinamento direttamente in mare.