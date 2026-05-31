Affinare e conservare il vino Al lavoro per la cantina sottomarina Come trattarlo sott’acqua
Una cantina sottomarina sarà costruita nei fondali del Golfo di Follonica per affinare e conservare il vino sott’acqua. La struttura sarà posizionata sul fondale marino e servirà per maturare le bottiglie in un ambiente controllato. La realizzazione mira a utilizzare le condizioni naturali del mare, come la temperatura e le pressioni, per migliorare le caratteristiche del vino. L’obiettivo è creare un metodo innovativo di affinamento direttamente in mare.
SCARLINO Affinare il vino sotto il mare attraverso una cantina sottomarina che sarà realizzata nei fondali del Golfo di Follonica. Non è un esperimento fantascientifico, ma un progetto di ricerca europeo finanziato dal Programma "Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027", che si chiama Tiramisù (Sviluppo tecnologico di un processo innovativo di affinamento del vino sotto il mare). Il Comune che ricopre il ruolo di capofila del progetto è Scarlino, che in questi giorni ha aperto una manifestazione di interesse per selezionare le imprese vitivinicole che potranno accedere gratuitamente al percorso di sperimentazione. Saranno in tutto quindici le aziende selezionate, tre per ciascuno dei cinque territori coinvolti nel programma (Toscana costiera, Liguria, Sardegna, Corsica e Région Sud — Dipartimento del Var). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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