Tenuta Venissa la cantina italiana tra le migliori al mondo | il suo vino costa oltre 2mila euro
Una cantina italiana, nota come Tenuta Venissa, è candidata ai Wine Travel Awards 2026 come possibile miglior cantina del mondo. Il suo vino più pregiato ha un prezzo che supera i duemila euro a bottiglia. La competizione premia le aziende vitivinicole di tutto il mondo, e questa cantina si distingue tra le altre per la sua eccellenza. La selezione si basa su vari aspetti legati alla produzione e alla qualità dei vini.
Si chiama Tenuta Venissa ed è tra le cantine italiane che concorrono per aggiudicarsi il titolo della migliore al mondo ai Wine Travel Awards 2026. Quanto costa un suo vino? Il più raro e prezioso viene venduto a oltre 2mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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