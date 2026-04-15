Tenuta Venissa la cantina italiana tra le migliori al mondo | il suo vino costa oltre 2mila euro

Una cantina italiana, nota come Tenuta Venissa, è candidata ai Wine Travel Awards 2026 come possibile miglior cantina del mondo. Il suo vino più pregiato ha un prezzo che supera i duemila euro a bottiglia. La competizione premia le aziende vitivinicole di tutto il mondo, e questa cantina si distingue tra le altre per la sua eccellenza. La selezione si basa su vari aspetti legati alla produzione e alla qualità dei vini.