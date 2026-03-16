Pallavolo sott' acqua al PalaCatania il tetto non regge al temporale | la Sviluppo Sud cede al Ravenna e fa reclamo

Al PalaCatania, durante una partita di pallavolo, il tetto ha ceduto a causa di un forte temporale, lasciando entrare acqua sul campo. La squadra locale, Sviluppo Sud, ha perso contro Ravenna e ha annunciato un reclamo. La pioggia incessante di ieri ha provocato allagamenti in città e danni strutturali al palazzetto.

Gli etnei vincono il primo parziale, ma le falle nella copertura stravolgono le condizioni di gioco e favoriscono la rimonta ospite. Il presidente Carbone preannuncia un esposto: "Basta figure del genere" La pioggia caduta ininterrottamente per tutta la giornata di ieri su Catania ha superato i confini delle strade allagate per riversarsi direttamente sul campo del PalaCatania. L'acqua ha filtrato dalla copertura dell'impianto sportivo durante l'incontro di Serie A2 tra la Sviluppo Sud Catania e la Consar Ravenna, bagnando il taraflex e compromettendo la tenuta del campo. La squadra ospite ha chiesto e ottenuto l'inversione di campo all'inizio del secondo set proprio a causa delle precipitazioni interne. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Serie C femminile. La Pallavolo Grosseto cede al tie breakSconfitta al quinto set a Signa per la Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ nel girone B di serie C femminile. Faraone in Calabria: critiche al governo su sviluppo e infrastrutture, chiede maggiore attenzione al SudDavide Faraone, vicepresidente nazionale di Casa Riformista–Italia Viva, ha lanciato un nuovo attacco al governo Meloni durante una conferenza stampa... Tutto quello che riguarda Pallavolo sott'acqua al PalaCatania il... Volley, il PalaCatania fa acqua (letteralmente): Sviluppo Sud ko e annuncia reclamoLa società annuncia un ricorso ufficiale: «Questa città non può sopportare un palazzetto dove piove dentro. Al Sud non possiamo continuare a fare queste figure» ... lasicilia.it Pallavolo A2M – Colpo grosso: la Sviluppo Sud Catania s’impone 3-1 in casa della capolista Tinet Prata(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Clamoroso al Cibali è una celebre espressione calcistica del calcio italiano, per descrivere un risultato certamente inaspettato, di solito quando una squad ... ivolleymagazine.it