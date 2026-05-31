Affari Tuoi Stefano De Martino rimprovera Herbert | Cosa hai combinato

Da dilei.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il punto di forza di Affari Tuoi? Anche le storie. E infatti la puntata del 31 maggio 2026 è destinata a rimanere nella memoria di chi ama seguire Stefano De Martino ogni sera su Rai1: a giocare è stato Igor, che ha scelto il pacco numero 11. Dopo la presentazione di rito di “Herbert da Campobasso”, De Martino si è improvvisato narratore e ha raccontato la storia d’amore di Igor e della moglie Elisa, presente in studio. Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 31 maggio 2026. Un inizio puntata in cui non è mancato il “gospel” (gossip, n.d.r.), dal momento in cui Stefano De Martino ha raccontato la storia di Igor e della moglie Elisa, che si sono conosciuti in modo “originale”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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