Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 14 maggio 2026, Chiara del Lazio ha aperto il pacco numero 3. Nel corso dello show, Stefano De Martino si rivolge a Herbert dicendo “Hai sbagliato”, poi si confonde durante il suo intervento. La puntata ha visto anche altri momenti di tensione e colpi di scena tra i concorrenti e il conduttore. Nessuna altra informazione riguardo a dettagli specifici o a eventuali conseguenze di quanto accaduto è stata resa nota.

Con il pacco numero 3, a giocare nella puntata del 14 maggio 2026 di Affari Tuoi è stata Chiara del Lazio. La puntata è iniziata subito con una piccola gaffe di Herbert Ballerina, ormai un must del programma: Stefano De Martino lo ha ripreso, e i due hanno dimostrato di avere un feeling televisivo che va oltre lo show. Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 14 maggio. “Hai sbagliato”, le parole di Stefano De Martino dopo aver presentato Herbert da Campobasso, che ha detto di avere una “macelleria-uccelleria”, quando invece avrebbe dovuto dire una “pasticceria-uccelleria”. La partita è iniziata in modo equilibrato, con pacchi blu e rossi: Chiara, che a settembre si sposa, nella vita fa la responsabile commerciale per un’azienda petrolifera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino a Herbert: “Hai sbagliato”. Poi si confonde

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Affari tuoi, Stefano De Martino “mortificato” per Herbert Ballerina “Chiedo scusa”

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