Affari Tuoi Stefano De Martino tormenta Herbert Ballerina | Non posso lavorare

Durante la puntata del 23 aprile di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha avuto una conversazione con Herbert Ballerina, in cui ha affermato di non poter lavorare. La trasmissione, condotta dal presentatore, ha visto anche la partecipazione di Sharon, un’impiegata commerciale proveniente dalla Valle D’Aosta. La puntata si è concentrata sui vari concorrenti e sulle sfide di gioco, con attenzione anche alle dinamiche tra i partecipanti.

Nuovo appuntamento per Affari Tuoi, il programma di successo condotto da Stefano De Martino. Il 23 aprile è stato il turno della Valle D’Aosta: a giocare è stata Sharon, impiegata commerciale. In studio con lei è stato presente il fidanzato Gabriel, e il primo pacco preso è stato il numero 18. Come sempre, un susseguirsi di emozioni, di sketch e battute: cosa è successo. Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 23 aprile. Ormai Affari Tuoi è in linea con il modo di condurre di Stefano De Martino, che non è più “solo” da mesi, essendosi attorniato da elementi che funzionano (il pacco Ballerina con Martina Miliddi, la sua spalla Herbert Ballerina, e come non citare il meraviglioso Gennarino).🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino “tormenta” Herbert Ballerina: “Non posso lavorare” Herbert Ballerina su Stefano De Martino: Amici anche fuori dal set - La volta buona 13/02/2026 Notizie correlate “Chiedo scusa”. Affari tuoi, Stefano De Martino “mortificato” per Herbert BallerinaLa puntata di Affari Tuoi si apre con l’arrivo in studio di Daniela e Luca, una coppia unita e complice, alle prese con un momento cruciale della... Affari Tuoi, Stefano De Martino boccia Herbert Ballerina: “Sono mortificato”Nella puntata del 30 gennaio di Affari Tuoi a giocare è stato Giovanni dalla Puglia: il primo pacco scelto è stato il 3. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione: la sostituzione lampo. Al suo posto è arrivato proprio lui; Affari Tuoi, Herbert prende il posto di Stefano De Martino: cos’è successo al conduttore; Perché Affari Tuoi cambia location, l'annuncio di De Martino; Affari tuoi, da Stefano De Martino trionfa la futura sposina sarda Sara Oggiano: vinti 54mila euro. Affari Tuoi, Stefano De Martino tormenta Herbert Ballerina: Non posso lavorarePuntata non da manuale, quella del 23 aprile 2026 di Affari Tuoi: De Martino tormenta Herbert, e la concorrente scambia il pacco da 300mila euro ... dilei.it Affari tuoi, richiesta choc a De Martino: Posso toccarti?. La risposta elegante del conduttoreNella nuova puntata del 23 aprile gioca Sharon, che dopo alti e bassi decide di accettare 43mila euro. De Martino svia le avances di una pacchista ... libero.it Serata amara per Enrico, protagonista ad Affari Tuoi Il concorrente maceratese rifiuta per tre volte il cambio pacco, ma la scelta non paga. Nel suo pacco c’erano solo 20 euro e sfuma anche la Regione Fortunata Leggi l'articolo completo https://www.y - facebook.com facebook