Un concorrente lombardo ha scelto di ricevere 50.000 euro in una puntata di un quiz televisivo. Dopo aver aperto il suo pacco, ha scoperto che conteneva il premio più grande, del valore superiore, ma non ha ottenuto il guadagno sperato. La sua decisione lo ha portato a un risultato finale in perdita. La trasmissione si è conclusa con il concorrente in rosso, dopo aver rifiutato altre offerte.

Protagonista della serata di Affari Tuoi è stata la Lombardia, rappresentata da Igor. Il mese si è chiuso con un finale tutto in rosso, nel quale il concorrente si è ritrovato sospeso tra 10.000 e 100.000 euro. A quel punto, come spesso accade, il Dottore ha tirato fuori l’artiglieria pesante per mettere ulteriormente in difficoltà il malcapitato di turno. Ma vediamo come è andata a finire per Igor. Igor viene da Rodigo, in provincia di Mantova, ed è un ufficiale d’anagrafe e stato civile. Al suo fianco c’era la moglie Elisa, 37 anni, impiegata in un ufficio peritale. La loro è una storia nata in modo particolare e autentico. All’epoca, infatti, Igor era fidanzato con una collega dell’attuale moglie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Igor sfiora il colpaccio: finale ‘in rosso’ per lui

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