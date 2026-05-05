Affari Tuoi il finale da brivido di Paolo con Gennarino e il pacco nero | lui non rischia e accetta 22mila euro
Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì 5 maggio, un concorrente dall'Emilia Romagna, accompagnato dalla compagna, ha deciso di non rischiare e ha accettato un'offerta di 22 mila euro invece di continuare a giocare. La sua scelta ha concluso la partita lasciando gli spettatori con un finale teso e imprevedibile, mentre gli altri elementi del gioco sono rimasti in attesa di scoprire l'esito.
Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 5 maggio, la partita di Paolo dall'Emilia Romagna insieme alla compagna Linda. Arriva al tiro finale con Gennarino da un lato e il pacco nero dall'altra: il Dottore offre 22mila euro e lui li accetta. Cosa aveva nel suo pacco.🔗 Leggi su Fanpage.it
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