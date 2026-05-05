Affari Tuoi il finale da brivido di Paolo con Gennarino e il pacco nero | lui non rischia e accetta 22mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì 5 maggio, un concorrente dall'Emilia Romagna, accompagnato dalla compagna, ha deciso di non rischiare e ha accettato un'offerta di 22 mila euro invece di continuare a giocare. La sua scelta ha concluso la partita lasciando gli spettatori con un finale teso e imprevedibile, mentre gli altri elementi del gioco sono rimasti in attesa di scoprire l'esito.