Affari Tuoi Marco dall'Abruzzo arriva in finale con un pacco blu e uno rosso | torna a casa senza nulla

Nella puntata di venerdì 22 maggio di Affari Tuoi, Marco dall'Abruzzo è arrivato in finale con un pacco blu e uno rosso, ma si è dovuto accontentare di tornare a casa senza nulla. Durante la trasmissione, Marco è stato accompagnato dalla fidanzata Giulia, che lo ha seguito nel percorso. La partita si è conclusa con la sua eliminazione e l'eliminazione dei pacchi assegnati, senza che Marco riuscisse a portare a termine l'obiettivo di portare a casa il montepremi.

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