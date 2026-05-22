Affari Tuoi Marco dall'Abruzzo arriva in finale con un pacco blu e uno rosso | torna a casa senza nulla
Nella puntata di venerdì 22 maggio di Affari Tuoi, Marco dall'Abruzzo è arrivato in finale con un pacco blu e uno rosso, ma si è dovuto accontentare di tornare a casa senza nulla. Durante la trasmissione, Marco è stato accompagnato dalla fidanzata Giulia, che lo ha seguito nel percorso. La partita si è conclusa con la sua eliminazione e l'eliminazione dei pacchi assegnati, senza che Marco riuscisse a portare a termine l'obiettivo di portare a casa il montepremi.
Nella puntata di venerdì 22 maggio di Affari Tuoi, la partita di Marco dall'Abruzzo, accompagnato dalla fidanzata Giulia. La partita non è a lieto fine, il pacchista torna a casa mani vuote. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Simone ad Affari Tuoi cambia pacco sul finale ma il Dottore lo inganna: torna a casa con l’ultima offertaSimone dalla Valle d'Aosta ad Affari Tuoi porta avanti una partita non troppo fortunata.
La fortuna di Francesca ad Affari Tuoi: torna a casa con 75mila euro in un pacco che non volevaFrancesca sfida il Dottore di Affari Tuoi e vince 75mila euro con il pacco numero 16, proprio quello che all'inizio non avrebbe mai scelto.
Affari tuoi, Marco dopo aver perso tutto viene tradito dalla...Altro... facebook
Affari tuoi, nella puntata senza Martina Miliddi arriva l'annuncio di De Martino: Prima volta in televisioneNella nuova puntata del 22 maggio gioca Marco che parte male e finisce peggio non andandosi a prendere i 100mila euro. De Martino fa a meno di Martina Miliddi fino alla fine ... libero.it
Affari Tuoi, Marco dall’Abruzzo arriva in finale con un pacco blu e uno rosso: torna a casa senza nullaNella puntata di venerdì 22 maggio di Affari Tuoi, la partita di Marco dall'Abruzzo, accompagnato dalla fidanzata Giulia ... fanpage.it