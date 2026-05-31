La AEW ha ricevuto rassicurazioni sul possibile rinnovo dei diritti televisivi su Paramount, mentre il presidente della federazione si dice tranquillo riguardo alla situazione. La questione dei contratti di trasmissione continua a essere al centro delle discussioni nel settore del wrestling. Warner Bros. Discovery, attuale detentrice dei diritti, non ha ancora annunciato ufficialmente eventuali cambiamenti, mantenendo aperta la possibilità di un proseguimento su Paramount. La trattativa resta in corso senza comunicazioni ufficiali.

Il futuro dei diritti televisivi della AEW resta uno dei dossier più caldi del wrestling, ora che Warner Bros. Discovery ha imboccato la strada della fusione con Paramount Skydance. Mentre le voci si rincorrono su cosa tutto questo possa significare per la compagnia di Tony Khan, da dentro la federazione trapela un orientamento ben preciso. Cosa filtra dalla AEW secondo Fightful. Stando a quanto riferito da Fightful Select, Tony Khan sarebbe ottimista sulla possibilità che la AEW resti legata a Warner Bros. Discovery anche nel nuovo assetto. Più fonti interne alla federazione descrivono un Khan entusiasta all’idea, convinto che Paramount rappresenterebbe un approdo favorevole per la compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Arrivano rassicurazioni per l’eventuale futuro su Paramount mentre Tony Khan sarebbe tranquillo

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