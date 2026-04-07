Tony Khan, presidente della AEW, ha recentemente risposto a una domanda frequente tra i fan riguardante l’assenza di alcune delle principali stelle dello spettacolo televisivo. Durante un’intervista, ha spiegato i motivi per cui certi atleti non sono stati mostrati nelle ultime settimane. La questione riguarda principalmente decisioni legate alla programmazione e alla gestione del roster, senza entrare in dettagli specifici.

Tony Khan ha affrontato una delle domande più ricorrenti tra i fan della AEW: perché alcuni nomi di primo piano non compaiono in televisione. Le assenze di Britt Baker e Ricky Starks. Il tema è emerso durante il The Coach and Bro Show, quando Jonathan Coachman ha chiesto conto direttamente delle assenze di Britt Baker e Ricky Starks, domandando perché wrestler che il pubblico vuole vedere non vengano utilizzati. Khan ha voluto chiarire che nessuno dei due viene ignorato, distinguendo però le loro situazioni: “Ogni wrestler va valutato caso per caso, ma le persone che hai nominato — mi è piaciuto molto averle in AEW. Nel caso di Britt, lei fa parte della AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan spiega perché alcune stelle non appaiono in TV

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