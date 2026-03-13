AEW | Tony Khan fa il punto sul rientro di Samoa Joe

Il dirigente della AEW ha aggiornato sui piani per il ritorno di Samoa Joe, assente dalle scene nelle ultime settimane a causa di un infortunio. Attualmente, non ci sono dettagli specifici sulla data di rientro dell’ex campione del mondo, ma si prevede che possa tornare a combattere nel prossimo futuro. La società sta monitorando la situazione e pianificando i prossimi passi.

Samoa Joe è stato assente dagli schermi della AEW per un infortunio nelle ultime settimane, ma i fan potrebbero non dover aspettare ancora a lungo per rivedere l’ex campione del mondo sul ring. Durante una recente conferenza stampa per promuovere AEW Revolution, il presidente della AEW, Tony Khan ha parlato dello stato attuale di Joe. Sebbene la star veterana rimanga fuori gioco a causa di un infortunio, Khan ha fatto sapere che si stanno facendo progressi e che le prospettive sembrano incoraggianti. Tony Khan afferma che Samoa Joe potrebbe tornare in AEW «Molto presto». In un’intervista con Adam Barnard di The Sportster, Khan ha confermato che Joe si sta riprendendo dopo l’infortunio subito durante gli allenamenti all’inizio di quest’anno: “ Samoa Joe è stato fuori gioco per infortunio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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