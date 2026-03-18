Caribe Bay 180 posti di lavoro anche senza esperienza | come candidarsi al recruiting day

Caribe Bay, il parco acquatico di Jesolo, sta organizzando un recruiting day per assumere 180 persone per la stagione estiva. La selezione è aperta a candidati senza esperienza e chi ha interesse può partecipare all’evento di assunzione. L’appuntamento si svolgerà in prossimità dell’inizio della stagione per trovare nuovi operatori da inserire nel team.

In vista dell’estate Caribe Bay, il parco acquatico a tema caraibico di Jesolo, ha avviato la campagna di selezione per l’assunzione di 180 nuove assunzioni stagionali. Le posizioni aperte riguardano diversi ambiti operativi del parco e, per molte di queste, non è richiesta esperienza pregressa. Una parte delle selezioni si svolgerà durante il recruiting day in programma lunedì 23 marzo alle 14:30 direttamente all’interno del parco. Quali sono i profili ricercati. Le opportunità di lavoro riguardano diverse figure necessarie al funzionamento del parco durante la stagione turistica, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caribe Bay, 180 posti di lavoro anche senza esperienza: come candidarsi al recruiting day Articoli correlati Open day Gardaland 2026, oltre 1.000 posti di lavoro: anche senza esperienzaIn vista dell’apertura della stagione 2026, fissata per il 28 marzo, Gardaland Resort ha avviato una nuova campagna di reclutamento che punta a... Recruiting Day Lidl: scopri quando sono le 5 date, anche per chi è senza esperienzaLidl Italia ha confermato l’avvio di una serie di recruiting day dedicati alla stagione estiva 2026, con l’obiettivo di reclutare un... Una selezione di notizie su Caribe Bay 180 posti di lavoro anche... Temi più discussi: Lavoro, Caribe Bay assume: 180 posti per l'estate. Dalle lagune di Jesolo un'occasione per chi vuole mettersi in gioco; Parchi, Caribe Bay: 180 assunzioni per l’estate; Caribe Bay Jesolo, 180 assunzioni per l’estate; Caribe Bay, il parco acquatico assume 180 lavoratori: si cercano bagnini, baristi, addetti alla reception. Caribe Bay Jesolo, 180 assunzioni per l’estateCaribe Bay Jesolo apre la campagna di selezione per l’estate e mette a disposizione 180 posti di lavoro per la stagione 2026. Recruiting Day con Regione Veneto e Veneto Lavoro ... gioconews.it Caribe Bay: 180 Assunzioni per l’Estate 2026Il Parco acquatico di Jesolo apre la campagna di selezione stagionale. I primi 50 candidati saranno scelti durante il Recruiting Day del 23 marzo ... parksmania.it #Jesolo – Caribe Bay assume 180 lavoratori per l’estate. Recruiting Day il 23 marzo Caribe Bay avvia la selezione del personale per la stagione estiva e mette a disposizione 180 opportunità di lavoro. Il parco acquatico a tema caraibico di Jesolo organizzerà - facebook.com facebook