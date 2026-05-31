Dopo le esperienze televisive più intense, Adriana Volpe ha sempre saputo qual è il posto dove ricaricare davvero le batterie: la famiglia. Lo ha dimostrato anche dopo il Grande Fratello Vip, quando ha scelto di dedicare tutto il suo tempo alla figlia Gisele, definendola la sua vera "casa". Dietro il sorriso sempre impeccabile e la carriera lunga oltre trent'anni c'è infatti una donna che ha imparato a bilanciare lavoro, maternità e benessere personale. E forse è proprio questo equilibrio il primo vero segreto della sua straordinaria forma fisica. Se pensate che Adriana passi ore chiusa in palestra, siete fuori strada. La conduttrice ha sempre dichiarato di preferire l'attività fisica all'aperto, soprattutto la corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Adriana Volpe, 53 anni e una forma strepitosa con corsa, corpo libero e alimentazione equilibrata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alessandra Mussolini sbotta con Adriana Volpe: “Ti strappo tutte le ciglia una per una”Durante una trasmissione televisiva, Alessandra Mussolini si è lasciata andare a una frase minacciosa nei confronti di Adriana Volpe, affermando: “Ti...

Grande Fratello Vip, eliminato e nominati. Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia in corsa per la finaleNella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 14 aprile 2026, sono stati annunciati un’eliminazione e alcune nomination per la finale.

Temi più discussi: Adriana Volpe, la casa raffinata a Milano e quella con la figlia Giselle a Roma: il salone luminoso, il terrazzo con vista, la camera chic; La routine di Adriana Volpe (semplicissima) per avere braccia toniche; La routine fitness di Elena Santarelli funziona davvero (lo dice la Nasa); L'allenamento (a costo zero) di Pippa Middleton per rimanere in forma.

@ qualsiasi persona presente a quella festa, dovete lavorare avete capito io devo vedere tutte le coreo di francesca manzini, ogni sguardo di antonella elia e adriana volpe e tutti i gallina che voleranno vi prego! x.com

Adriana Volpe, la casa raffinata a Milano e quella con la figlia Giselle a Roma: il salone luminoso, il terrazzo con vista, la camera chicAdriana Volpe compie 53 anni. La conduttrice festeggia un nuovo compleanno circondata dall'amore della sua famiglia. Volto amatissimo del piccolo schermo, negli anni ha conquistato il pubblico con il ... leggo.it

Adriana Volpe, spunta un video di tanti anni fa: utenti sotto chocAdriana Volpe da giovanissima in una vecchia clip tv scatena il web: il video divide, tra chi parla di chirurgia estetica e chi la difende. quilink.it