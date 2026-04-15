Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 14 aprile 2026, sono stati annunciati un’eliminazione e alcune nomination per la finale. Tra i concorrenti in corsa, ci sono tre nomi che si sono distinti per le votazioni e le discussioni tra i partecipanti. La serata ha visto anche il televoto aperto per determinare chi accederà alla fase conclusiva del programma.

Roma, 14 aprile 2026 – Puntata del Grande Fratello Vip caratterizzata da una serie di colpi di scena, fra cui un’eliminazione e il televoto per la scelta del primo o della prima finalista, quella di martedì 14 aprile. La prossima puntata andrà in onda venerdì 17 aprile in Prima serata su Canale 5. Quando sarà la finale. L’eliminato. I nominati. Le critiche ad Adriana Volpe. Tutti contro Antonella Elia. L’alleanza. L’inutilità di Lucia e Blu. Le sorprese. Quando sarà la finale. Il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici è stato prolungato di una settimana e quindi la puntata finale del Gf Vip 2026 andrà in onda martedì 5 maggio anziché il 29 aprile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip, eliminato e nominati. Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia in corsa per la finale

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