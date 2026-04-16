Durante una trasmissione televisiva, Alessandra Mussolini si è lasciata andare a una frase minacciosa nei confronti di Adriana Volpe, affermando: “Ti strappo tutte le ciglia una per una”. La discussione tra le due protagoniste si è accesa rapidamente, con toni molto accesi e parole che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente in studio. La conversazione si è svolta in un contesto di forte tensione, creando scompiglio tra gli altri presenti.

C’è qualcosa di ipnotico nel modo in cui Alessandra Mussolini riesce a trasformare ogni angolo della Casa in un campo di battaglia. Cucina, salotto, giardino: non importa dove si trovi, basta un attimo e la situazione si accende. È questa la sua magia — o il suo talento, a seconda dei punti di vista — e il presunto cachet da 350 mila euro sembra quasi una cifra onesta, considerando lo spettacolo che regala ogni giorno. Il copione si ripete, ma il finale cambia. Eppure, questa volta qualcosa è andato storto nei suoi piani. Proprio come era già successo con Antonella Elia, anche Adriana Volpe ha deciso di non stare al gioco. Niente urla, niente lacrime, niente crolli emotivi.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Alessandra Mussolini sbotta con Adriana Volpe: “Ti strappo tutte le ciglia una per una”

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