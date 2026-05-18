Il 21 maggio alle ore 17, la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia ospiterà un evento dedicato alla salute psicologica degli adolescenti. L’incontro si terrà nella sala principale e coinvolgerà esperti del settore, con l’obiettivo di affrontare temi legati al benessere mentale dei giovani. La partecipazione è aperta a chiunque voglia approfondire questioni che riguardano la crescita e la gestione delle emozioni in età adolescenziale.

La biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” si prepara a ospitare, il prossimo 21 maggio alle ore 17.30, l’incontro dal titolo “La salute psicologica degli adolescenti”, un appuntamento aperto a genitori, insegnanti, studenti e all’intera cittadinanza. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del progetto “Io tu e il web: costruire relazioni sane nell’era del digitale”, promosso e finanziato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e realizzato dal Cepib Tarquinia. Un percorso che, tra marzo e aprile, ha coinvolto cinque classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Istituto San Benedetto e dell’IIS “Vincenzo Cardarelli”, attraverso una serie di interventi psicologici preventivi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tarquinia, alla biblioteca “Vincenzo Cardarelli” un incontro sulla salute psicologica degli adolescenti

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