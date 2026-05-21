Adolescenti e social | alla Galmozzi incontro con Marianna Madia e Carlo Verdelli

Sabato 23 maggio alle 10 si svolgerà presso il Circolo Matteotti di Bergamo l’appuntamento intitolato “Per un pugno di like: Adolescenza fragile al tempo dei social”. L’evento prevede un confronto tra due esperti, Marianna Madia e Carlo Verdelli, che discuteranno delle sfide che gli adolescenti affrontano nel mondo digitale. L’incontro fa parte delle iniziative del Circolo Matteotti e si rivolge a genitori, insegnanti e chiunque sia interessato a approfondire il tema.

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Si tratta dell’incontro ”Per un pugno di like: Adolescenza fragile al tempo dei social”, che si terrà sabato 23 maggio alle 10.30 alla Sala Galmozzi, in Via Tasso 4. Tutto pronto per il nuovo appuntamento del Circolo Matteotti di Bergamo. Si tratta dell’incontro ”Per un pugno di like: Adolescenza fragile al tempo dei social”, che si terrà sabato 23 maggio alle 10.30 alla Sala Galmozzi, in Via Tasso 4. L’iniziativa ha l’obiettivo di esplorare le complessità, i rischi e le fragilità che caratterizzano la vita degli adolescenti odierni, costantemente immersi nella dimensione digitale e alla ricerca di approvazione attraverso i social media. Al... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marianna Madia "lascia il Pd, con chi va": un clamoroso schiaffo alla SchleinFuori un altro: la deputata Marianna Madia, ex ministra della Pubblica amministrazione nei governi di Matteo Renzi prima e Paolo Gentiloni poi,... Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd e va con Renzi Adolescenti e social: alla Galmozzi incontro con Marianna Madia e Carlo VerdelliSi tratta dell'incontro Per un pugno di like: Adolescenza fragile al tempo dei social, che si terrà sabato 23 maggio alle 10.30 alla Sala Galmozzi, in Via Tasso 4. bergamonews.it Sono anni che la politica discute, invano, dell'urgenza di regolamentare l'accesso di bambini e adolescenti ai social media. Fa piacere che la presidente della @EU_Commission, @vonderleyen, abbia annunciato una svolta, ma, nell'attesa, ci si augura che, a x.com Chi è Marianna Madia e perché lascia il Pd per Italia VivaMarianna Madia lascia il Pd e guarda al centro con Italia Viva: cosa cambia negli equilibri dem e quali scenari si aprono. policymakermag.it