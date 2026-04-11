Una vicenda giudiziaria coinvolge una madre e una figlia trovate avvelenate, con un parente del padre che si inserisce nella vicenda affermando:

Una vicenda che continua a muoversi tra ombre, sospetti e parole che cercano di riportare ordine in un quadro ancora frammentato. A Pietracatella, piccolo centro molisano, il caso della morte di una madre e di sua figlia adolescenti resta avvolto da interrogativi pesanti, mentre attorno ai protagonisti emergono prese di posizione nette e cambi di strategia che alimentano il dibattito pubblico. Non ci sono ancora certezze investigative, ma le voci si rincorrono e ogni dettaglio diventa cruciale nel tentativo di ricostruire cosa sia realmente accaduto. Giallo di Pietracatella: nessun indagato e il cambio di avvocato. Il fascicolo sul giallo di Pietracatella resta, allo stato attuale, contro ignoti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Adesso parlo io”. Madre e figlia avvelenate, interviene il parente del padre

Madre e figlia avvelenate, arriva la decisione del padre: il colpo di scenaC’è un dettaglio che continua a sfuggire, un vuoto nella memoria che pesa quanto un macigno in un’indagine già densa di ombre.

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