In un intervento recente, un noto giornalista ha raccontato i dettagli dietro la trattativa per l’acquisto di un calciatore. Secondo le sue parole, l’accordo tra il giocatore e il club rossonero sembrava ormai raggiunto, ma successivamente sono emersi imprevisti che hanno fatto sfumare l’affare. Le ragioni precise di questa svolta non sono state ufficializzate, ma si tratta di un episodio che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Ogni stagione che si rispetti presenta delle 'sliding doors' che cambiano le sorti di una squadra. Nel caso del Milan, bisogna tornare a questa estate quando i rossoneri sembravano ad un passo dall'acquisto di Rasmus Hojlund, attuale attaccante del Napoli secondo in classifica. Al posto suo è poi arrivato Christopher Nkunku dal Chelsea, senza dubbio non il miglior acquisto recente della storia rossonera. A rivelare come è andata quella trattativa è Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera. Ecco, di seguito, il racconto dal suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. "Come mai il Milan non ha preso Hojlund? Si è letto tanto, e li è stata proprio una decisione incredibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Retroscena di mercato, Pellegatti rivela: “Per Hojlund al Milan era tutto fatto. Ecco cosa è successo dopo”

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