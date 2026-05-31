Adesso la sanità può migliorare Apre la nuova Casa di comunità

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata inaugurata una nuova Casa di comunità a Città di Castello, situata in via Vasari a Madonna del Latte, negli spazi precedentemente occupati dal centro salute. La struttura è pronta ad accogliere i cittadini, offrendo servizi sanitari e assistenziali. La realizzazione di questa struttura mira a migliorare l’offerta sanitaria locale, senza modificare le funzioni precedenti. La struttura è ora operativa e disponibile per l’utenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci siamo, sta per aprire la Casa di comunità a Città di Castello realizzata negli spazi di via Vasari a Madonna del Latte dove prima c’era il centro salute. A partire da mercoledì 3 giugno sarà operativa la nuova Casa, con accesso provvisorio dalla piazza antistante l’area commerciale. L’intero immobile sarà pienamente fruibile da fine luglio. Il progetto, complessivo di quasi 2 milioni di euro, la maggior parte dei quali da Pnrr, si è concentrato nell’intervento di ristrutturazione interna dell’edificio esistente (ex sede centro di salute) e la realizzazione di un corpo in ampliamento su due livelli. A metà luglio di due anni fa c’era stato lo spostamento dei servizi, trasferiti provvisoriamente in altre sedi proprio per consentire l’avvio dei cantieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

adesso la sanit224 pu242 migliorare apre la nuova casa di comunit224
© Lanazione.it - Adesso la sanità può migliorare. Apre la nuova Casa di comunità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jupiter Transit Pushya Nakshatra 2026 | All 12 Signs Predictions | Vedic Astrology

Video Jupiter Transit Pushya Nakshatra 2026 | All 12 Signs Predictions | Vedic Astrology

Notizie e thread social correlati

Sanità a Palombara: apre la nuova Casa della Comunità da 1,3 mln €È stata inaugurata a Palombara Sabina la nuova Casa della Comunità, realizzata con un investimento di 1,3 milioni di euro.

Sanità, a Carpineto Romano apre la nuova Casa di Comunità: servizi potenziati e presidio h12Il 25 maggio apre ufficialmente la nuova Casa di Comunità a Carpineto Romano, con un presidio attivo 12 ore al giorno.

Temi più discussi: Sanità, inaugurata la Casa della Comunità di Soriano nel Cimino; Adesso la sanità può migliorare. Apre la nuova Casa di comunità; Marsilio e Verì inaugurano la Casa della Comunità di Cepagatti: sanità più vicina ai cittadini; Sanità, a San Giovanni Valdarno inaugurata una nuova Casa di comunità.

casa di adesso la sanità puòCasa della Salute. Un nuovo modello di sanità di prossimitàA Verona prende forma un nuovo modello di assistenza territoriale fondato sull’integrazione tra servizi sanitari, sociali e realtà del territorio. Sarà inaugurata domani, venerdì 29 maggio alle 17.30, ... giornaleadige.it

casa di adesso la sanità puòSanità: casa di comunità di Bibbiena, il punto sui lavoriL’assessore alla Sanità Monia Monni risponde all’interrogazione del portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi (FdI) ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web