È stata inaugurata una nuova Casa di comunità a Città di Castello, situata in via Vasari a Madonna del Latte, negli spazi precedentemente occupati dal centro salute. La struttura è pronta ad accogliere i cittadini, offrendo servizi sanitari e assistenziali. La realizzazione di questa struttura mira a migliorare l’offerta sanitaria locale, senza modificare le funzioni precedenti. La struttura è ora operativa e disponibile per l’utenza.

Ci siamo, sta per aprire la Casa di comunità a Città di Castello realizzata negli spazi di via Vasari a Madonna del Latte dove prima c’era il centro salute. A partire da mercoledì 3 giugno sarà operativa la nuova Casa, con accesso provvisorio dalla piazza antistante l’area commerciale. L’intero immobile sarà pienamente fruibile da fine luglio. Il progetto, complessivo di quasi 2 milioni di euro, la maggior parte dei quali da Pnrr, si è concentrato nell’intervento di ristrutturazione interna dell’edificio esistente (ex sede centro di salute) e la realizzazione di un corpo in ampliamento su due livelli. A metà luglio di due anni fa c’era stato lo spostamento dei servizi, trasferiti provvisoriamente in altre sedi proprio per consentire l’avvio dei cantieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Adesso la sanità può migliorare. Apre la nuova Casa di comunità

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